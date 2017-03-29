All CATEGORIES
☰ Menu

Indians notebook

Indians notebook: Indians still working out lineup; Carlos Santana could hit leadoff to begin season

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: March 29, 2017 - 09:25 PM | Updated: March 30, 2017 - 06:32 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

Dominican Republic's Carlos Santana hits an RBI-single during the first inning of a second-round World Baseball Classic game against the United States, March 18, in San Diego. (AP Photo/Gregory Bull)

RELATED STORIES

MORE IN SPORTS

marla02cutweb Tony Dejak - AP
Marla Ridenour: With one flagrant shove, Cavaliers guard Kyrie Irving sends a message to teammates, foes - 11:06 PM

Apparently, the Cavaliers’ locker room chemistry was not fractured, at least not according to LeBron James.

fans02cut_00
Thousands of Indians fans become new season ticket holders as renewed championship hopes build - 11:02 PM
tribe02cut_04
2017 season preview: Edwin Encarnacion adds muscle to the middle of Indians’ lineup - 10:42 PM
ncaa02cut_02
Final Four: Gonzaga makes first NCAA title game with win over South Carolina - 11:06 PM
trotation02cut_01
2017 season preview: Indians’ starting five pitchers are talented but need to stay healthy - 11:07 PM
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

Prev Next