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Indians notebook

Indians notebook: Indians still working out lineup; Carlos Santana could hit leadoff to begin season

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: March 29, 2017 - 09:25 PM | Updated: March 30, 2017 - 06:32 AM
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Dominican Republic's Carlos Santana hits an RBI-single during the first inning of a second-round World Baseball Classic game against the United States, March 18, in San Diego. (AP Photo/Gregory Bull)

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