All CATEGORIES
☰ Menu

Indians notebook

Indians notebook: Indians unveil Frank Robinson statue; Corey Kluber could return to rotation on Thursday

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: May 27, 2017 - 09:21 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Frank Robinson (left) greets Hank Aaron before a baseball game between the Kansas City Royals and the Cleveland Indians, Saturday in Cleveland. Robinson was MLB's first African-American manager. He became a player-manager for the Indians in 1975. (AP Photo/Tony Dejak)


MORE IN SPORTS

tribe28cut_01 Tony Dejak - AP
Royals 5, Indians 2: Danny Salazar’s frustrating season continues, Indians fail to capitalize on opportunities in loss to Royals

CLEVELAND: The Indians certainly had their opportunities but never could deliver the needed hit, wasting several scoring chances in a 5-2 loss to the Kansas City Royals on Saturday at Progressive Field.

cavs28cut_01
Cavaliers have underdog role and Draymond Green’s goal of annihilation if they need motivation against Warriors
cnotes28cut_02
Cavaliers notebook: Cavs coach Tyronn Lue ready to settle long-standing bet with Warriors coach Mike Brown, but Brown won’t take the money
tribe28cut_12
Indians notebook: Indians unveil Frank Robinson statue; Corey Kluber could return to rotation on Thursday
High school baseball/Tallmadge 3, Canfield 2: Blue Devils win Division II regional final with a perfectly placed bunt, advance to state semifinal
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

Prev Next