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Indians notebook: Indians unveil Frank Robinson statue; Corey Kluber could return to rotation on Thursday

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: May 27, 2017 - 09:21 PM
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Frank Robinson (left) greets Hank Aaron before a baseball game between the Kansas City Royals and the Cleveland Indians, Saturday in Cleveland. Robinson was MLB's first African-American manager. He became a player-manager for the Indians in 1975. (AP Photo/Tony Dejak)


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