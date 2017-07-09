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Indians notebook: Jason Kipnis goes on 10-day DL with a strained right hamstring, Giovanny Urshela recalled

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: July 9, 2017 - 08:46 PM | Updated: July 10, 2017 - 08:55 AM
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