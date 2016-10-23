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Indians notebook: Jason Kipnis has ankle sprain from celebrating, Danny Salazar throws simulated game

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: October 23, 2016 - 08:26 PM | Updated: October 24, 2016 - 01:01 AM
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