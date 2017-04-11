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Indians notebook: Jason Kipnis, Lonnie Chisenhall continue rehab assignments

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: April 11, 2017 - 09:42 PM
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Cleveland Indians manager Terry Francona congratulates second baseman Jason Kipnis while he receives his 2016 American League Championship ring on Tuesday during opening day at Progressive Field in Cleveland. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


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