All CATEGORIES
☰ Menu

Notebook

Indians notebook: Jason Kipnis, Lonnie Chisenhall continue rehab assignments

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: April 11, 2017 - 09:42 PM | Updated: April 12, 2017 - 08:35 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

Cleveland Indians manager Terry Francona congratulates second baseman Jason Kipnis while he receives his 2016 American League Championship ring on Tuesday during opening day at Progressive Field in Cleveland. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)

RELATED STORIES

MORE IN SPORTS

tribe13cut_01 PHIL MASTURZO - AKRON BEACON JOURNAL
White Sox 2, Indians 1: Bats remain quiet in loss to White Sox

CLEVELAND: The flu bug and a lackluster offensive night might have combined to play roles in the Indians’ 2-1 loss to the Chicago White Sox on Wednesday night at Progressive Field.

cavs13cut_01
Raptors 98, Cavaliers 83: Cavs rest Big Three, concede top seed in East
browns13cut_01
NFL Network analysts say Browns would make big mistake if they surprise league by picking QB instead of Myles Garrett at No. 1
tnotes13cut_2
Indians notebook: Commissioner Rob Manfred takes stance on Chief Wahoo; Indians’ valuation increases to $920 million
Cavaliers notebook: Dahntay Jones brings voice locker room lacked; Edy Tavares signed for two more years
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

Prev Next