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Indians notebook: Jason Kipnis moves up in struggling lineup; Brandon Guyer to disabled list

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: May 14, 2017 - 06:27 PM

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