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Indians notebook: Jose Ramirez building All-Star case; Danny Salazar to throw simulated game on Monday

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: June 23, 2017 - 08:22 PM
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Cleveland Indians' Jose Ramirez stands in the batter's box during a baseball game against the Baltimore Orioles in Baltimore, Wednesday. (AP Photo/Patrick Semansky)


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