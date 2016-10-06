All CATEGORIES
☰ Menu

Indians notebook

Indians notebook: Larry Doby Youth Fund announced; Kyle Crockett tweaks back; a family moment for first pitch

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: October 6, 2016 - 08:14 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Cleveland Indians manager Terry Francona (left) stands next to his father Tito Francona as he throws out the ceremonial first pitch before in Game 1 of the American League Division Series against the Boston Red Sox on Thursday at Progressive Field in Cleveland. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


MORE IN SPORTS

Version 1 of tribe07cut_02 Michael Chritton - Akron Beacon Journal
Indians 5, Red Sox 4: Three home runs, bullpen take down Red Sox; Indians take 1-0 ALDS lead

CLEVELAND: The Indians flexed some muscle against a Cy Young contender, and Trevor Bauer and the bullpen stalled baseball’s best offense to top the Boston Red Sox 5-4 Thursday and take a 1-0 American League Division Series lead.

france07cut_03
In Manchester, the party for coach Jim France gets a timeout
browns07cut_02
How Browns defensive end Xavier Cooper overcame a learning disability, kept his promise to graduate from college
Version 1 of tribe07cut_02
Marla Ridenour: Continuing their ‘Any Given Hero’ mentality, dogged Indians refuse to be intimidated by Red Sox
cavs07cut_01
Cavaliers guard Iman Shumpert loses weight, hopes to add production
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next