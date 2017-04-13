All CATEGORIES
☰ Menu

Notebook

Indians notebook: Lonnie Chisenhall activated, starts in center field; Tyler Naquin optioned; Jason Kipnis update

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: April 13, 2017 - 08:48 PM | Updated: April 14, 2017 - 07:12 AM
RELATED STORIES

MORE IN SPORTS

tribe14cut_01 Tony Dejak - AP
White Sox 10, Indians 4: Josh Tomlin, Indians routed by White Sox - 8:19 AM

CLEVELAND: When utility infielder Michael Martinez is pitching the ninth inning, that’s normally a sign it wasn’t a good night for the Indians.

cavs14cut_01
LeBron James supremely confident he can lead Cavaliers to ‘something special’ despite rocky regular season
marla14cut_01
Marla Ridenour: Growing as a strategist and motivator, coach Tyronn Lue shows his swagger as defending champion Cavaliers launch bid to repeat
cnotes14cut_02
Cavaliers notebook: J.R. Smith searching for shooting stroke
Indians notebook: Lonnie Chisenhall activated, starts in center field; Tyler Naquin optioned; Jason Kipnis update
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

Prev Next