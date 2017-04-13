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Indians notebook: Lonnie Chisenhall activated, starts in center field; Tyler Naquin optioned; Jason Kipnis update

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: April 13, 2017 - 08:48 PM

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