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Indians notebook

Indians notebook: Lonnie Chisenhall has mild shoulder sprain, to be down three days

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: March 25, 2017 - 08:15 PM

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