Indians notebook: Major health issues ruled out for manager Terry Francona; expected to return to club Wednesday

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+Q0xFVkVMQU5EOiBNYW5hZ2VyIFRlcnJ5IEZyYW5jb25hIHdhcyBldmFsdWF0ZWQgYXQgdGhl
IENsZXZlbGFuZCBDbGluaWMgTW9uZGF5IG5pZ2h0IGFuZCBUdWVzZGF5IG1vcm5pbmcgYW5kIHdh
cyBjbGVhcmVkIG9mIGFueSBtYWpvciBoZWFsdGggaXNzdWVzLCB0aGUgSW5kaWFucyBzYWlkIGlu
IGEgc3RhdGVtZW50LjwvcD48cD5GcmFuY29uYSBsZWZ0IE1vbmRheSYjODIxNztzIGdhbWUgcHJp
b3IgdG8gdGhlIGZvdXJ0aCBpbm5pbmcgd2l0aCBzaW1pbGFyIHN5bXB0b21zIHRoYXQgZm9yY2Vk
IGhpcyBleGl0IGZyb20gYSBnYW1lIG9uIEp1bmUgMTMuIFRoYXQgbmlnaHQsIGhlIHJlcG9ydGVk
IGRlaHlkcmF0aW9uIGFuZCBhbiBlbGV2YXRlZCBoZWFydGJlYXQuIEZyYW5jb25hIHdpbGwgY29u
dGludWUgdG8gYmUgbW9uaXRvcmVkIG92ZXIgdGhlIG5leHQgc2V2ZXJhbCB3ZWVrcyB0byAmIzgy
MjA7ZGV0ZXJtaW5lIHRoZSBuYXR1cmUgb2YgaGlzIHN5bXB0b21zLCYjODIyMTsgYWNjb3JkaW5n
IHRvIHRoZSBjbHViLjwvcD48cD4mIzgyMjA7QXMgYSBmcmllbmQsIHlvdSYjODIxNztyZSBhbHdh
eXMgY29uY2VybmVkIGFueXRpbWUgYW55b25lIGhhcyB0byAmIzgyMTI7IGVzcGVjaWFsbHkgc29t
ZW9uZSBsaWtlIFRpdG8sIHdobyBoYXMgYW4gZXhjZWVkaW5nbHkgaGlnaCBwYWluIHRvbGVyYW5j
ZSwmIzgyMjE7IEluZGlhbnMgcHJlc2lkZW50IG9mIGJhc2ViYWxsIG9wZXJhdGlvbnMgQ2hyaXMg
QW50b25ldHRpIHNhaWQuICYjODIyMDtGb3IgaGltIHRvIGxlYXZlIGEgZ2FtZSByYWlzZXMgYSBm
bGFnLiBUaGFua2Z1bGx5IHdlJiM4MjE3O3ZlIGdvdCBzb21lIGdyZWF0IGRvY3RvcnMgdGhhdCBh
cmUgY29vcmRpbmF0aW5nIGhpcyBjYXJlIGF0IHRoZSBjbGluaWMuIFRoZXkmIzgyMTc7dmUgZG9u
ZSBldmVyeSB0ZXN0IHRoZXkgY2FuIHBvc3NpYmx5IGltYWdpbmUuIFRoZXkmIzgyMTc7dmUgYWxs
IGNvbWUgYmFjayBjbGVhbi4gVGhleSYjODIxNztyZSB3b3JraW5nIHRvIHRyeSB0byBmaWd1cmUg
b3V0IHdoYXQgYXJlIHNvbWUgb2YgdGhvc2UgdGhpbmdzIHRoYXQgYXJlIGNhdXNpbmcgaGltIHRv
IG5vdCBmZWVsIHNvIHdlbGwuJiM4MjIxOzwvcD48cD5BY2NvcmRpbmcgdG8gQW50b25ldHRpLCBG
cmFuY29uYSB3YW50ZWQgdG8gcmV0dXJuIHRvIHRoZSB0ZWFtIG9uIFR1ZXNkYXkgYWZ0ZXIgc3Bl
bmRpbmcgdGhlIG5pZ2h0IGF0IHRoZSBDbGV2ZWxhbmQgQ2xpbmljLCBidXQgQW50b25ldHRpIGRl
Y2xpbmVkLiBGcmFuY29uYSBpcyBleHBlY3RlZCB0byByZXR1cm4gdG8gdGhlIGNsdWIgb24gV2Vk
bmVzZGF5LiA8L3A+PHA+JiM4MjIwO0kgZG9uJiM4MjE3O3QgdGhpbmsgaGUgd2FzIGV4Y2VlZGlu
Z2x5IGhhcHB5IHdpdGggbWUuIFRoYXQmIzgyMTc7cyBPSywmIzgyMjE7IEFudG9uZXR0aSBzYWlk
LiAmIzgyMjA7SGUgb25seSBnb3QgYSBjb3VwbGUgaG91cnMgb2Ygc2xlZXAgbGFzdCBuaWdodCwg
c28sIGRlc3BpdGUgaGlzIGRlc2lyZSB0byB3YW50IHRvIGJlIGhlcmUsIEkgdGhvdWdodCBpdCB3
YXMgYmVzdCB0aGF0IGhlIGdldHMgc29tZSByZXN0IHRvbmlnaHQgYW5kIGp1c3QgY29tZSBiYWNr
IFtXZWRuZXNkYXldLiYjODIyMTs8L3A+PHA+RGVzcGl0ZSB0aGUgc2NhcmUsIEZyYW5jb25hJiM4
MjE3O3MgZnVubnkgYm9uZSBjZXJ0YWlubHkgaXNuJiM4MjE3O3QgYnJva2VuLiBIZSBtYWRlIHN1
cmUgdGhlIGNsdWIgaW5jbHVkZWQgdGhlIG1lc3NhZ2UsICYjODIyMDtNci4gRnJhbmNvbmEgYWxz
byB3YW50ZWQgdG8gZXhwcmVzcyB0aGF0IG1lZGljYWwgcGVyc29ubmVsIGhhdmUgbm90IHlldCBy
dWxlZCBvdXQgYW4gYWxsZXJneSB0byBiZW5jaCBjb2FjaCBCcmFkIE1pbGxzLiYjODIyMTs8L3A+
PHA+TWlsbHMgbWFuYWdlZCB0aGUgcmVzdCBvZiBNb25kYXkmIzgyMTc7cyBnYW1lLCB3aGljaCB0
aGUgSW5kaWFucyB3ZW50IG9uIHRvIHdpbiAxNS05LCBhbmQgYWN0ZWQgYXMgbWFuZ2VyIFR1ZXNk
YXkgbmlnaHQgYWdhaW5zdCB0aGUgVGV4YXMgUmFuZ2Vycy4gPC9wPjxwPlJvc3RlciBtb3ZlPC9w
PjxwPkl0IHdvdWxkbiYjODIxNzt0IGJlIGEgY29tcGxldGUgZGF5IHdpdGhvdXQgYW4gSW5kaWFu
cyYjODIxNzsgcm9zdGVyIG1vdmUgaW4gdGhlIG91dGZpZWxkLiBPbiBUdWVzZGF5LCBBdXN0aW4g
SmFja3NvbiB3YXMgcGxhY2VkIG9uIHRoZSAxMC1kYXkgZGlzYWJsZWQgbGlzdCB3aXRoIGEgbWls
ZCBsZWZ0IHF1YWQgc3RyYWluLiBSZWxpZWYgcGl0Y2hlciBTaGF3biBBcm1zdHJvbmcgd2FzIHJl
Y2FsbGVkIGZyb20gVHJpcGxlLUEgYWJvdXQgMjQgaG91cnMgYWZ0ZXIgYmVpbmcgb3B0aW9uZWQs
IGFsb25nIHdpdGggRGFuaWVsIFJvYmVydHNvbiwgdG8gbWFrZSByb29tIGZvciBNaWNoYWVsIEJy
YW50bGV5IGFuZCBCcmFuZG9uIEd1eWVyLiA8L3A+PHA+SmFja3NvbiBpcyBleHBlY3RlZCB0byBy
ZXR1cm4gdG8gbWFqb3ItbGVhZ3VlIGFjdGl2aXR5IGluIDMtdG8tNCB3ZWVrcywgYWNjb3JkaW5n
IHRvIEFudG9uZXR0aS48L3A+PHA+R2V0dGluZyBjbG9zZXI8L3A+PHA+UGl0Y2hlciBEYW5ueSBT
YWxhemFyIHJlc3BvbmRlZCB3ZWxsIGluIGhpcyAzNS1waXRjaCBzaW0gZ2FtZSBpbiBBa3JvbiBv
biBNb25kYXkgbmlnaHQuIEhlIGlzIG5leHQgc2xhdGVkIHRvIGFwcGVhciBpbiBhIHJlaGFiIGFz
c2lnbm1lbnQgb24gU2F0dXJkYXkuIFRoYXQgd2lsbCBtb3N0IGxpa2VseSB0YWtlIHBsYWNlIGlu
IEFrcm9uLCB0aG91Z2ggdGhlIGxvY2F0aW9uIGhhc24mIzgyMTc7dCB5ZXQgYmVlbiBkZXRlcm1p
bmVkLjwvcD48cD5SeWFuIExld2lzIGNhbiBiZSByZWFjaGVkIGF0IDxhIGhyZWY9Im1haWx0bzpy
bGV3aXNAdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb20iPnJsZXdpc0B0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbTwv
YT4uIFJlYWQgdGhlIEluZGlhbnMgYmxvZyBhdCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3Lm9oaW8uY29t
L2luZGlhbnMiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj53d3cub2hpby5jb20vaW5kaWFuczwvYT4uIEZvbGxv
dyBoaW0gb24gVHdpdHRlciBhdCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LnR3aXR0ZXIuY29tL1J5YW5M
ZXdpc0FCSiIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPnd3dy50d2l0dGVyLmNvbS9SeWFuTGV3aXNBQko8L2E+
LjwvcD48cD48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.