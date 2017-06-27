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Indians notebook: Major health issues ruled out for manager Terry Francona; expected to return to club Wednesday

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: June 27, 2017 - 07:56 PM | Updated: June 28, 2017 - 07:34 AM
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Cleveland Indians manager Terry Francona watches the team's game against the Detroit Tigers on May 3 in Detroit. Francona missed Tuesday night's game against Texas after his second trip to the hospital this month. The Indians said doctors for now have ruled out major health issues and Francona will be monitored the next several weeks. The 58-year-old Francona left Monday night's game because he wasn't feeling well. He spent several hours at Cleveland Clinic and underwent a series of tests. (AP Photo/Paul Sancya)


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