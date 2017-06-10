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Indians notebook: Manager Terry Francona confident shortstop Francisco Lindor will raise batting average to go with his power

By Michael Beaven
Beacon Journal sports writer

Published: June 10, 2017 - 07:26 PM

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OAKLAND: Less than 10 minutes before Game 5 of the NBA Finals began on Monday night with his team trailing three games to one, there was LeBron James looking as calm as could be, dancing along the 3-point line as the music blared through the speakers at Oracle Arena and the sellout crowd at the Warriors home stadium prepared to roar to life.

On a night that musical moguls P. Diddy, Snoop Dogg and E-40 lined the front row in Oakland and cast members from the hit musical “Hamilton” sang the national anthem, James hit all the right notes, doing everything he could to send the series back to Cleveland and extend the season for at least one more game.

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