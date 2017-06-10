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Indians notebook: Manager Terry Francona confident shortstop Francisco Lindor will raise batting average to go with his power

By Michael Beaven
Beacon Journal sports writer

Published: June 10, 2017 - 07:26 PM

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