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Indians notebook Manager Terry Francona expected to miss a couple more days; Brad Mills to act as manager

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: July 5, 2017 - 07:26 PM

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