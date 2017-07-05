All CATEGORIES
☰ Menu

Notebook

Indians notebook: Manager Terry Francona expected to miss a couple more days; Brad Mills to act as manager

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: July 5, 2017 - 07:26 PM | Updated: July 6, 2017 - 02:37 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Cleveland Indians acting manager Brad Mills watches in the third inning of a baseball game against the San Diego Padres, Tuesday, July 4, 2017, in Cleveland. Indians manager Terry Francona has been admitted to Cleveland Clinic for tests. (AP Photo/Tony Dejak)

RELATED STORIES

MORE IN SPORTS

hsnotescut_01 Michael Chritton - Akron Beacon Journal
High school notebook: Revere rising senior Pete Nance commits to play basketball at Northwestern University - 1:22 PM

The Northwestern University men’s basketball program is on the rise under coach Chris Collins, and Pete Nance wants to be a part of it.

tribe10_04
Tigers 5, Indians 3: Indians bullpen hit hard after Corey Kluber’s exit
Guaranteed money sticking point for Browns rookie safety Jabrill Peppers, one of eight unsigned 2017 NFL draft picks - 12:51 PM
ducks10_05
Patient RubberDucks land lucky 7-6 win over Altoona Curve
Indians notebook: Jason Kipnis goes on 10-day DL with a strained right hamstring, Giovanny Urshela recalled
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

Prev Next