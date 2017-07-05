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Indians notebook: Manager Terry Francona expected to miss a couple more days; Brad Mills to act as manager

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: July 5, 2017 - 07:26 PM | Updated: July 6, 2017 - 02:37 PM
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Cleveland Indians acting manager Brad Mills watches in the third inning of a baseball game against the San Diego Padres, Tuesday, July 4, 2017, in Cleveland. Indians manager Terry Francona has been admitted to Cleveland Clinic for tests. (AP Photo/Tony Dejak)

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