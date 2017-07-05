All CATEGORIES
☰ Menu

Notebook

Indians notebook: Manager Terry Francona expected to miss a couple more days; Brad Mills to act as manager

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: July 5, 2017 - 07:26 PM | Updated: July 6, 2017 - 02:37 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Cleveland Indians acting manager Brad Mills watches in the third inning of a baseball game against the San Diego Padres, Tuesday, July 4, 2017, in Cleveland. Indians manager Terry Francona has been admitted to Cleveland Clinic for tests. (AP Photo/Tony Dejak)

RELATED STORIES

MORE IN SPORTS

tribe08_09 Tony Dejak - AP
Indians 11, Tigers 2: Indians continue offensive surge in rout of Tigers

CLEVELAND: The Indians haven’t been able to find any consistency on offense for several weeks. The Detroit Tigers seem to be trying to help out with the cause.

Goodpark08_2
Amateur golf: Wooster’s Brent Dillon, Lake’s Olivia Swain win titles in 79th Good Park Junior Tournament
Amateur baseball: WABL celebrates 60th season; annual Day of Champions is Saturday
tsider08_04
Indians manager Terry Francona undergoes procedure to correct heart arrhythmia; he is expected to return July 14
Cavaliers add forward Jeff Green, remain undaunted by last season’s averages
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

Prev Next