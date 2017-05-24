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Indians notebook: Manager Terry Francona OK with less All-Star Game responsibility; Corey Kluber, Austin Jackson updates

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: May 24, 2017 - 05:57 PM | Updated: May 25, 2017 - 08:39 AM
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Cleveland Indians manager Terry Francona works in the dugout in the second inning Tuesday against the Cincinnati Reds in Cincinnati. (AP Photo/John Minchillo)

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