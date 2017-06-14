All CATEGORIES
☰ Menu

Notebook

Indians notebook: Manager Terry Francona taken to hospital after Tuesday’s game, now feels OK, mostly ‘embarrassed’

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: June 14, 2017 - 09:31 PM | Updated: June 15, 2017 - 08:31 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

Los Angeles Dodgers' Yasiel Puig watches his two-run home run off Cleveland Indians starting pitcher Trevor Bauer during the second inning Tuesday in Cleveland. Puig has been suspended one game and fined by Major League Baseball for making an obscene gesture to Indians fans on Tuesday night. (AP Photo/Tony Dejak)

RELATED STORIES

MORE IN SPORTS

tribe16cut_01 Leah Klafczynski - Akron Beacon Journal
Indians 12, Dodgers 5: Lonnie Chisenhall drives in five runs; Indians avoid sweep

CLEVELAND: The Indians were without two key members of the lineup but didn’t seem to mind, routing the Los Angeles Dodgers 12-5 on Thursday afternoon to avoid a sweep of a three-game series.

browns16cut_01
Browns quarterbacks coach David Lee says DeShone Kizer has great future but is long way away from being ready to start
Browns notebook: D-line coach says Caleb Brantley fluctuates from looking like first-round talent to someone unworthy of playing
NFL: First two claims in concussion settlement total $9 million
Indians notebook: Edwin Encarnacion finding ‘ferocious’ self; Francisco Lindor mired in slump
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

Prev Next