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Indians notebook: Manager Terry Francona taken to hospital after Tuesday’s game, now feels OK, mostly ‘embarrassed’

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: June 14, 2017 - 09:31 PM
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Los Angeles Dodgers' Yasiel Puig watches his two-run home run off Cleveland Indians starting pitcher Trevor Bauer during the second inning Tuesday in Cleveland. Puig has been suspended one game and fined by Major League Baseball for making an obscene gesture to Indians fans on Tuesday night. (AP Photo/Tony Dejak)


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