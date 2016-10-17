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Indians notebook

Indians notebook: Ontario court dismisses attempt to ban Indians’ name, logo; Danny Salazar shows progress

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: October 17, 2016 - 08:55 PM | Updated: October 18, 2016 - 02:29 PM
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In this April 10, 2015 photo, Philip Yenyo (left) executive director of the American Indians Movement for Ohio, talks with a Cleveland Indians fan before a game against the Detroit Tigers, in Cleveland. A Toronto court heard arguments Monday on an attempt to bar the Cleveland Indians from using their team name and "Chief Wahoo" logo in Ontario. The long-standing logo, which appears on some team caps and jerseys, depicts a grinning, red-faced cartoon with a feather headband. (AP Photo/Mark Duncan)

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