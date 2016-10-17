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Indians notebook

Indians notebook: Ontario court dismisses attempt to ban Indians’ name, logo; Danny Salazar shows progress

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: October 17, 2016 - 08:55 PM

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