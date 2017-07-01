Indians notebook: Outfielder Michael Brantley working to maintain shoulder wellness, appreciates All-Star support

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+REVUUk9JVDogSW5kaWFucyBvdXRmaWVsZGVyIE1pY2hhZWwgQnJhbnRsZXkgaGFzIHR1cm5l
ZCBpbiBhIHN0cm9uZyBmaXJzdCBoYWxmIHRvIHRoZSAyMDE3IHNlYXNvbiwgaGVscGluZyB0byBz
cXVhc2ggbWFueSBjb25jZXJucyBmcm9tIHRoaXMgc3ByaW5nIGFib3V0IGhvdyBoaXMgc2hvdWxk
ZXIgbWlnaHQgaG9sZCB1cCB3aXRoIHByb2xvbmdlZCBleHBvc3VyZSB0byBnYW1lIHNwZWVkLjwv
cD48cD5CcmFudGxleSBlbnRlcmVkIFNhdHVyZGF5JiM4MjE3O3MgZG91YmxlaGVhZGVyIHdpdGgg
dGhlIERldHJvaXQgVGlnZXJzIGhpdHRpbmcgLjMwNiB3aXRoIGEgLjM3MSBvbi1iYXNlIHBlcmNl
bnRhZ2UsIGZpdmUgaG9tZSBydW5zLCAxNSBkb3VibGVzLCAzMCBSQkkgYW5kIHNldmVuIHN0b2xl
biBiYXNlcy4gQWZ0ZXIgZXNzZW50aWFsbHkgbWlzc2luZyB0aGUgZW50aXJlIDIwMTYgc2Vhc29u
IGRlYWxpbmcgd2l0aCBzaG91bGRlciBhbmQgYmljZXBzIGlzc3VlcywgaXQgaGFzIGJlZW4gYWJv
dXQgYXMgZ29vZCBhcyB0aGUgSW5kaWFucyByZWFsaXN0aWNhbGx5IGNvdWxkIGhhdmUgaG9wZWQg
Zm9yIGFzIGhlJiM4MjE3O3MgYWdhaW4gcmVtYWluZWQgYSBzdGFwbGUgaW4gdGhlIG1pZGRsZSBv
ZiB0aGUgbGluZXVwLjwvcD48cD5QYXJ0IG9mIHRoaXMgcG9zaXRpdmUgc3RyZXRjaCBoYXMgY29t
ZSBvbiB0aGUgYmFzaXMgb2Ygc29tZSBhZGRpdGlvbmFsIHNob3VsZGVyIG1haW50ZW5hbmNlLiBO
ZWFybHkgZXZlcnkgZGF5LCBCcmFudGxleSBoYXMgaW5jb3Jwb3JhdGVkIHNvbWUgZXh0cmEgc2hv
dWxkZXIgd29yayBpbnRvIGhpcyBwcmVnYW1lIHJvdXRpbmVzLjwvcD48cD4mIzgyMjA7T25lIHRo
aW5nIEkmIzgyMTc7bSBsZWFybmluZyByZWFsbHkgcXVpY2sgaXMgaXQmIzgyMTc7cyBub3QgZWFz
eSB0byBtaXNzIGFuIGVudGlyZSBzZWFzb24gYW5kIGNvbWUgYmFjayBhbmQgcGxheSBhIGZ1bGwg
c2Vhc29uIGFnYWluLCYjODIyMTsgQnJhbnRsZXkgc2FpZC4gJiM4MjIwO1lvdSYjODIxNzt2ZSBn
b3QgdG8gZG8gbGl0dGxlIHN0dWZmIGhlcmUgYW5kIHRoZXJlIHRvIG1ha2Ugc3VyZSB5b3Ugc3Rh
eSBoZWFsdGh5LiAuLi4gSXQmIzgyMTc7cyBtb3JlIHN0dWZmIHRoYXQgeW91IHB1dCBpbnRvIHBy
ZWdhbWUsIG1ha2luZyBzdXJlIHlvdSYjODIxNztyZSByZWFkeSB0byBnby4gQnV0IGF0IHRoZSBz
YW1lIHRpbWUsIEkmIzgyMTc7bGwgZG8gd2hhdGV2ZXIgaXQgdGFrZXMgdG8gc3RheSBvbiB0aGUg
ZmllbGQuJiM4MjIxOzwvcD48cD5CcmFudGxleSBkb2VzIHNvbWUgZm9ybSBvZiByZWhhYiB0aHJl
ZSBkYXlzIGEgd2Vlay4gT24gbWFueSBvdGhlciBkYXlzLCBpdCYjODIxNztzIGEgdmFyaWFuY2Ug
b24gIGhvdyBoZSBzdHJldGNoZXMgYW5kICYjODIyMDtnZXRzIGhvdCYjODIyMTsgZm9yIHRoZSBn
YW1lLjwvcD48cD4mIzgyMjA7SXQgZG9lc24mIzgyMTc7dCB0YWtlIHRoYXQgbG9uZywgYnV0IEkg
aGF2ZSB0byBtYWtlIHN1cmUgSSBkbyBpdCBldmVyeSBkYXksJiM4MjIxOyBoZSBzYWlkLjwvcD48
cD5JbmRpYW5zIG1hbmFnZXIgVGVycnkgRnJhbmNvbmEgaGFzIG9mdGVuIHNwb2tlbiBvZiB0aGUg
dHJ1c3QgaGUgaGFzIHdpdGggQnJhbnRsZXkgYW5kIHRoZSBjb21tdW5pY2F0aW9uIHdpdGggdGhl
IG1lZGljYWwgc3RhZmYuIFRoZSBjbHViIGhhZCB0byBiZSBjYXJlZnVsIHdpdGggaG93IGhhcmQg
aXQgcHVzaGVkIGhpbS4gQnJhbnRsZXkgZG9lc24mIzgyMTc7dCBlbmpveSBiZWluZyB0YWtlbiBv
dXQgb2YgdGhlIGxpbmV1cCwgc28gdGhlIHRydXN0IHRoYXQgaGUmIzgyMTc7bGwgbGV0IHRoZSBj
bHViIGtub3cgd2hlbiBoZSBuZWVkcyBhIGJyZWFrIGhhcyBiZWVuIGNydWNpYWwuPC9wPjxwPiYj
ODIyMDtIZSYjODIxNztzIGJlZW4gcmVhbGx5IGdvb2QgYW5kIHJlYWxseSBob25lc3QsIHNvIHdo
ZW4gaGUgdGVsbHMgbWUgdGhhdCBoZSBkb2VzbiYjODIxNzt0IG5lZWQgaXQsIEkgYmVsaWV2ZSBo
aW0sJiM4MjIxOyBGcmFuY29uYSBzYWlkLiAmIzgyMjA7SSB0aGluayBtYXliZSBhIGNvdXBsZSB5
ZWFycyBhZ28sIHRoYXQgbWlnaHQgaGF2ZSBnb3R0ZW4gaGltIGludG8gYSBwcm9ibGVtLiBJIHRo
aW5rIGhlJiM4MjE3O3MgZW5qb3lpbmcgcGxheWluZyBzbyBtdWNoIHRoYXQgaGUgd2FudHMgdG8g
bWFrZSBzdXJlIGhlIGNvbnRpbnVlcywgYnV0IGhlJiM4MjE3O3MgYWxzbyB3b3JrZWQgaGFyZCBl
bm91Z2ggdG8gd2hlcmUgaGUgY2FuIGRvIGl0LiBBbGwgSSBoYXZlIHRvIGRvIGlzIGFzayBoaW0u
IEkgcmVhbGx5IGFwcHJlY2lhdGUgdGhhdC4gSXQmIzgyMTc7cyBub3QgYWx3YXlzIGxpa2UgdGhh
dC4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkJyYW50bGV5IHBvdGVudGlhbGx5IGNvdWxkIGJlIG5hbWVkIHRvIHRo
ZSBBbWVyaWNhbiBMZWFndWUgQWxsLVN0YXIgdGVhbSBvbiBTdW5kYXkuIEFzIG9mIHRoZSBsYXN0
IHZvdGluZyB1cGRhdGUsIGhlIHdhcyBpbiBmb3VydGggcGxhY2UgYW1vbmcgQUwgb3V0ZmllbGRl
cnMgd2l0aCAxLDMyNSw0NzMgdm90ZXMuIFRoYXQmIzgyMTc7cyBvbmUgc2xvdCBvdXRzaWRlIG9m
IGVhcm5pbmcgYSBzdGFydGluZyBzcG90IGFzIHBlciB0aGUgZmFuIHZvdGUsIGV2ZW4gd2l0aCBM
b3MgQW5nZWxlcyBBbmdlbHMgc3VwZXJzdGFyIE1pa2UgVHJvdXQgKHNlY29uZCBwbGFjZSkgbGlr
ZWx5IG91dCBmb3IgdGhlIEFsbC1TdGFyIEdhbWUgYXMgaGUgcmVoYWJzIGZyb20gdGh1bWIgc3Vy
Z2VyeS4gQnJhbnRsZXkgd2lsbCBuZWVkIHRvIGJlIHNlbGVjdGVkIGJ1dCBpcyBhbW9uZyB0aGUg
cG90ZW50aWFsIGNvbnRlbmRlcnMgZm9yIG9uZSBvZiB0aGUgZmluYWwgc3BvdHMgb24gdGhlIHJv
c3Rlci4gVGhlIEFsbC1TdGFyIFNlbGVjdGlvbiBTaG93IGlzIGF0IDcgcC5tLiBvbiBFU1BOLjwv
cD48cD5CcmFudGxleSBzYWlkIGhlIGRvZXNuJiM4MjE3O3QgcmVhbGx5IHBheSBhdHRlbnRpb24g
dG8gdGhlIEFsbC1TdGFyIHZvdGluZyB1cGRhdGVzLiBCdXQgaGUgaXMgdGhhbmtmdWwgZm9yIHRo
ZSBzdXBwb3J0LjwvcD48cD4mIzgyMjA7SXQmIzgyMTc7cyB2ZXJ5IG11Y2ggYXBwcmVjaWF0ZWQs
JiM4MjIxOyBoZSBzYWlkLiAmIzgyMjA7SG9wZWZ1bGx5LCB0aGV5IGtub3cgYWxsIHRoZSBoYXJk
IHdvcmsgaXQgdG9vayB0byBjb21lIGJhY2suIEkga25vdyB0aGV5IGhlYXJkIGFib3V0IGl0LCBi
dXQgSSYjODIxNzttIGp1c3QgdGhhbmtmdWwsIGJsZXNzZWQgYW5kIGFwcHJlY2lhdGl2ZSB0aGF0
IEkmIzgyMTc7bSBwbGF5aW5nIGJhc2ViYWxsIGFnYWluLiYjODIyMTs8L3A+PHA+QWxsLVN0YXIg
Y29hY2hlczwvcD48cD5XaXRoIEZyYW5jb25hIG1hbmFnaW5nIHRoZSBBTCBBbGwtU3RhcnMgdGhp
cyB5ZWFyLCB0aGUgSW5kaWFucyBjb2FjaGluZyBzdGFmZiB3aWxsIGJlIGNvbWluZyB3aXRoIGhp
bS4gSGUmIzgyMTc7cyBwbGVhc2VkIHRoYXQgY29hY2hlcyBub3QgYXMgb2Z0ZW4gaW4gdGhlIHNw
b3RsaWdodCB3aWxsIGhhdmUgYSBjaGFuY2UgZm9yIHNvbWUgZXh0cmEgcmVjb2duaXRpb24uPC9w
PjxwPiYjODIyMDtJJiM4MjE3O20gZ2xhZCB0aGF0IG91ciBzdGFmZiBpcyBnb2luZyB0byBiZSBh
YmxlIHRvIGJlIHJlY29nbml6ZWQsJiM4MjIxOyBGcmFuY29uYSBzYWlkLiAmIzgyMjA7VGhhdCBk
b2VzbiYjODIxNzt0IGhhcHBlbiBlbm91Z2guIFRoZXkgd29yayBzbyBoYXJkLCBhbmQgaXQgYWx3
YXlzIHNlZW1zIGxpa2UgaXQmIzgyMTc7cyBtb3N0bHkgYmVoaW5kIHRoZSBzY2VuZXMuIEkmIzgy
MTc7bGwgYmUgaGFwcHkgZm9yIHRoZW0gdGhhdCB0aGV5IGdldCByZWNvZ25pemVkLiYjODIyMTs8
L3A+PHA+VGhhdCB3aWxsIGFsc28gaW5jbHVkZSBUYW1wYSBCYXkgUmF5cyBtYW5hZ2VyIEtldmlu
IENhc2gsIHdobyBoYXMgaGlzdG9yeSB3aXRoIEZyYW5jb25hLjwvcD48cD4mIzgyMjA7SSBkb24m
IzgyMTc7dCBrbm93IHdoYXQgaGFwcGVuZWQgYnV0IEpvZSBUb3JyZSBjYWxsZWQgbWUgYSBjb3Vw
bGUgZGF5cyBhZ28gYW5kIGhlIGFza2VkIG1lLCBoZSBnb2VzLCAmIzgyMTY7SGV5LCB3b3VsZCB5
b3Ugd2FudCB0byBpbnZpdGUgS2V2aW4gQ2FzaD8mIzgyMTc7IEkgd2FzIGxpa2UsICYjODIxNjtI
ZWxsIHllYWgsJiM4MjE3OyYjODIwMTsmIzgyMjE7IEZyYW5jb25hIHNhaWQuICYjODIyMDtTbyBo
ZSYjODIxNztzIGdvaW5nIHRvIGJlIG9uIHRoZSBzdGFmZiwgdG9vLiBTbyB0aGF0IHByb2JhYmx5
IG1ha2VzIGl0IGV2ZW4gbW9yZSBzcGVjaWFsIGJlY2F1c2UgQ2FzaHkga25vd3MgYWxsIHRoZXNl
IGd1eXMuJiM4MjIxOzwvcD48cD5TdXNwZW5zaW9uPC9wPjxwPlJlbGllZiBwaXRjaGVyIEpvZSBD
b2xvbiB3YXMgc3VzcGVuZGVkIGJ5IHRoZSBsZWFndWUgb2ZmaWNlIGZvciB0aGUgcmVtYWluZGVy
IG9mIHRoZSAyMDE3IHNlYXNvbiBmb3IgdmlvbGF0aW9ucyBvZiBNTEImIzgyMTc7cyBKb2ludCBE
cnVnIFByZXZlbnRpb24gYW5kIFRyZWF0bWVudCBQcm9ncmFtIGFmdGVyIGhlIHRlc3RlZCBwb3Np
dGl2ZSBmb3IgYSBwZXJmb3JtYW5jZS1lbmhhbmNpbmcgc3Vic3RhbmNlLjwvcD48cD5Db2xvbiBo
YWQgYmVlbiBhdCB0aGUgVHJpcGxlLUEgbGV2ZWwgYW5kIHdhcyBhIG1lbWJlciBvZiB0aGUgSW5k
aWFucyYjODIxNzsgNDAtbWFuIHJvc3Rlci48L3A+PHA+UnlhbiBMZXdpcyBjYW4gYmUgcmVhY2hl
ZCBhdCA8YSBocmVmPSJtYWlsdG86cmxld2lzQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tIj5ybGV3aXNA
dGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb208L2E+LiBSZWFkIHRoZSBJbmRpYW5zIGJsb2cgYXQgPGEgaHJl
Zj0iaHR0cDovL3d3dy5vaGlvLmNvbS9pbmRpYW5zIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+d3d3Lm9oaW8u
Y29tL2luZGlhbnM8L2E+LiBGb2xsb3cgaGltIG9uIFR3aXR0ZXIgYXQgPGEgaHJlZj0iaHR0cDov
L3d3dy50d2l0dGVyLmNvbS9SeWFuTGV3aXNBQkoiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj53d3cudHdpdHRl
ci5jb20vUnlhbkxld2lzQUJKPC9hPi48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.