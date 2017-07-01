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Indians notebook: Outfielder Michael Brantley working to maintain shoulder wellness, appreciates All-Star support

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: July 1, 2017 - 04:38 PM | Updated: July 2, 2017 - 12:00 PM
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Cleveland Indians' Michael Brantley watches his ball after hitting against Oakland Athletics relief pitcher Santiago Casilla in the ninth inning of a game, May 31, in Cleveland. Brantley was safe at second base on an error by Khris Davis. (AP Photo/Tony Dejak)

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