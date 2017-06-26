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Indians notebook: Outfielders Michael Brantley, Brandon Guyer activated from DL; Corey Kluber named AL Player of the Week

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: June 26, 2017 - 08:35 PM | Updated: June 27, 2017 - 10:38 AM
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Cleveland Indians' Michael Brantley signs autographs before a baseball game against the Chicago White Sox in Cleveland, Friday, June 9, 2017. (AP Photo/Phil Long)

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