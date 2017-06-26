All CATEGORIES
☰ Menu

Indians notebook

Indians notebook: Outfielders Michael Brantley, Brandon Guyer activated from DL; Corey Kluber named AL Player of the Week

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: June 26, 2017 - 08:35 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Cleveland Indians' Michael Brantley signs autographs before a baseball game against the Chicago White Sox in Cleveland, Friday, June 9, 2017. (AP Photo/Phil Long)


MORE IN SPORTS

tribe27_01 Tony Dejak - AP
Indians 15, Rangers 9: Indians rally from 7-run deficit, score final 13 runs to stun Rangers, retake AL Central lead

CLEVELAND: A seven-run deficit turned into a three-run lead in two innings. Thirteen unanswered runs. An ill manager who had to leave the dugout. Some scattered showers. An apparent beatdown transformed into a memorable come-from-behind victory.

tribe27_07
Former Indians slugger Mike Napoli remembers relationships in Cleveland
tnotes27_02
Indians notebook: Outfielders Michael Brantley, Brandon Guyer activated from DL; Corey Kluber named AL Player of the Week
prep27cut
High school football: Hoban senior Garrett Houser pledges to Navy
SeaWolves 9, RubberDucks 1
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

Prev Next