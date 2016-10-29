Indians notebook: Players revel in ‘Cleveland Against the World’ mindset, attention on Cubs; 5 shutouts sets postseason record

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+DQoJQ0hJQ0FHTzogSW5kaWFucyBmYW5zIGhhdmUgYmVlbiBub3RpY2luZyBhIGxvcHNpZGVk
IGFtb3VudCBvZiB0YWxrIGFuZCBkaXNjdXNzaW9uIGZyb20gbmF0aW9uYWwgb3V0bGV0cyBhaW1l
ZCB0b3dhcmQgdGhlIENoaWNhZ28gQ3VicyBpbiB0aGlzIFdvcmxkIFNlcmllcy48L3A+DQo8cD4N
CglJdCBoYXNu4oCZdCBnb25lIHVubm90aWNlZCBpbiB0aGUgSW5kaWFuc+KAmSBjbHViaG91c2Us
IGVpdGhlci48L3A+DQo8cD4NCglUaGUgSW5kaWFucyBoYXZlbuKAmXQgYmVlbiBmYXZvcmVkIHRv
IHdpbiBhbnkgb2YgdGhlaXIgcG9zdHNlYXNvbiBzZXJpZXMgdGhpcyB5ZWFyLCB3aGljaCBkaWRu
4oCZdCBjaGFuZ2Ugd2hlbiB0aGV5IGRyZXcgdGhlIEN1YnMgaW4gdGhlIFdvcmxkIFNlcmllcy4g
QnV0IHdpdGggdGhhdCBkcmF3IGFsc28gY2FtZSBhIG5hdGlvbmFsIHN0b3J5IHN1cnJvdW5kaW5n
IG9uZSBvZiB0aGUgbW9zdCB3ZWxsLWtub3duIGRyb3VnaHRzIGluIHNwb3J0cywgYW5kIHRoZSBv
cHBvcnR1bml0eSB0byBlbmQgaXQuPC9wPg0KPHA+DQoJSXTigJlzIGxlZCB0byB0aGUgSW5kaWFu
cyBpbiBzb21lIHdheXMgYWN0aW5nIGFzIOKAnFRlYW0gQuKAnSBpbiB0aGUgV29ybGQgU2VyaWVz
LiBJdOKAmXMgYmVlbiB0aGUgQ3VicyB2cy4gVGhlIE90aGVyIEd1eXMuIE9yLCBhdCB0aGUgdmVy
eSBsZWFzdCwgdGhhdOKAmXMgYmVlbiB0aGUgZmVlbGluZy48L3A+DQo8cD4NCgnigJxDbGV2ZWxh
bmQgYWdhaW5zdCB0aGUgd29ybGTigJ0gaGFzIHByZXZpb3VzbHkgYmVlbiBhIHJhbGx5aW5nIGNy
eSBmb3IgZmFucy4gSXTigJlzIGFsc28gYmVlbiB3aGF0IHRoZSBJbmRpYW5zIGhhdmUgY2x1bmcg
dG8gdGhpcyBwb3N0c2Vhc29uLCB3aGV0aGVyIGJlY2F1c2Ugb2YgdGhlIGV4cGVjdGF0aW9ucyBv
ZiB0aGVpciBkZW1pc2Ugb3IgdGhlIGRpZmZlcmVuY2UgaW4gYXR0ZW50aW9uIHBhaWQgdG8gdGhl
bS48L3A+DQo8cD4NCgnigJzigInigJhDbGV2ZWxhbmQgYWdhaW5zdCB0aGUgd29ybGTigJkg4oCU
IHRoYXTigJlzIGtpbmQgb2YgYmVlbiB0aGUgbW90dG8s4oCdIENvY28gQ3Jpc3Agc2FpZC4g4oCc
Q29taW5nIGhlcmUgYW5kIHNlZWluZyBhbGwgdGhlIGJsdWUgaW4gdGhlIHN0YW5kcyBhbmQgYWxs
IHRoZSBibHVlIHRoYXQgd2FzIGF0IG91ciBiYWxscGFyaywgeW91IGtub3cgdGhlIHN1cHBvcnQg
Zm9yIHRoZSBDdWJzIGlzIHdvcmxkd2lkZS4gWW91IGtub3cgd2hhdCB5b3XigJlyZSBkZWFsaW5n
IHdpdGggY29taW5nIGludG8gdGhlIGdhbWUsIGFuZCBvdXIgZmFucyBkbyBhIGdyZWF0IGpvYiBv
ZiBzdXBwb3J0aW5nIHVzIGFzIHdlbGwu4oCdPC9wPg0KPHA+DQoJVGhlIEluZGlhbnMgbm90aWNl
ZCBpdCB0aGUgZmlyc3QgdGltZSB0aGV5IHdvcmtlZCBvdXQgYXQgV3JpZ2xleSBGaWVsZCBvbiBU
aHVyc2RheS48L3A+DQo8cD4NCgnigJxXZSBoYWQgb3VyIHdvcmtvdXQgYW5kIGV2ZXJ5Ym9keSBo
YWQgbGVmdCzigJ0gRnJhbmNvbmEgc2FpZC4g4oCcSXQgd2FzIGtpbmQgb2YgZnVubnkuIEl0IHdh
cyBxdWlldCwgYnV0IGRhbW4uIEkgaGFkIHRvIHJlbWluZCBteXNlbGYgd2Ugd2VyZSBzdGlsbCBo
ZXJlLiBZb3Uga25vdyB3aGF0LCB0aGV5IGhhZCAxMDMgd2lucyBhbmQgaXTigJlzIENoaWNhZ28u
IEkgZ2V0IGl0LiBUaGV54oCZcmUgcG9wdWxhciBhcyBoZWxsLiBXaGF0IEkgY2FyZSBhYm91dCBp
cyBvdXIgZ3V5cyBpbiB0aGUgcm9vbS7igJ08L3A+DQo8cD4NCglTZXZlcmFsIHBsYXllcnMgdGhp
cyBPY3RvYmVyIGhhdmUgc2FpZCB0aGV5IGRpZG7igJl0IG1pbmQgdGhlIHVuZGVyZG9nIGxhYmVs
LCBvciB0aGF0IHRoZSBleHBlY3RhdGlvbnMgd2VyZSBsYWlkIGF0IHRoZSBmZWV0IG9mIHRoZSBC
b3N0b24gUmVkIFNveCwgVG9yb250byBCbHVlIEpheXMgYW5kIG5vdyB0aGUgQ3Vicy4gVGhleeKA
mXZlIHJpZGRlbiB0aGlzIHdhdmUgb2YgbW9tZW50dW0gb24gdGhhdCBtYW50cmEuPC9wPg0KPHA+
DQoJ4oCcSSB0aGluayB3ZeKAmXZlIGJlZW4gdGhlIHVuZGVyZG9nIGNvbWluZyBpbiB0byBCb3N0
b24sIGV2ZW4gd2hlbiB3ZSB3ZXJlIHVwIDMtMCB0byBUb3JvbnRvIGV2ZXJ5b25lIHN0aWxsIHNh
aWQgdGhleSB3ZXJlIGdvaW5nIHRvIGNvbWUgYmFjayBhbmQgd2luLCBhbmQgd2UgZmVlZCBvZmYg
dGhhdCzigJ0gQnJ5YW4gU2hhdyBzYWlkLiDigJxJdCBsZXRzIHVzIHBsYXkgbG9vc2VyLiBUaGUg
cHJlc3N1cmUgaXMgb24gdGhlbSBiZWNhdXNlIGV2ZXJ5Ym9keSBpcyBzYXlpbmcgdGhleeKAmXJl
IGdvaW5nIHRvIHdpbiwgc28gaWYgd2UgY29tZSBvdXQgYW5kIGRvIHdoYXQgd2UgY2FuIGRvLCBo
b3BlZnVsbHkgdGhhdOKAmXMgZW5vdWdoIGZvciB1cy7igJ08L3A+DQo8cD4NCglCYXVlciB0byB0
aGUgcGxhdGU8L3A+DQo8cD4NCglUcmV2b3IgQmF1ZXIgd2lsbCB0YWtlIHRoZSBtb3VuZCBhZ2Fp
bnN0IEN1YnMgR2FtZSAxIHN0YXJ0ZXIgSm9uIExlc3RlciBpbiBHYW1lIDUgb24gU3VuZGF5IG5p
Z2h0LiBIaXMgbGFjZXJhdGVkIHBpbmtpZSBmaW5nZXIgaGVsZCB1cCB0aHJvdWdoIGhpcyBzdGFy
dCBpbiBHYW1lIDIgYW5kIGlzbuKAmXQgZXhwZWN0ZWQgdG8gYmUgYW4gaXNzdWUgd2hpbGUgb24g
dGhlIG1vdW5kLjwvcD4NCjxwPg0KCUJhdWVyLCBob3dldmVyLCB3aWxsIGhhdmUgdGhlIGFkZGVk
IGNoYWxsZW5nZSBvZiBoYXZpbmcgdG8gYmF0IHVuZGVyIE5hdGlvbmFsIExlYWd1ZSBydWxlcy4g
VGhlIEluZGlhbnMgaGF2ZSBiZWVuIHVuc3VyZSBqdXN0IHdoYXQgaGUgY2FuIGRvIGluIHRlcm1z
IG9mIHN3aW5naW5nIGEgYmF0IHdpdGhvdXQgb3BlbmluZyB1cCBoaXMgZmluZ2VyLCBhcyBpdCB3
b3VsZCBiZSBoaXMgdG9wIGhhbmQgcnViYmluZyBhZ2FpbnN0IGhpcyBib3R0b20gaGFuZC4gQmF1
ZXIgd2VudCB0aHJvdWdoIGhpcyBub3JtYWwgYmF0dGluZyBwcmFjdGljZSBhcyBoZSB3b3VsZCBi
ZWZvcmUgYW55IGdhbWUgYWdhaW5zdCBhbiBOTCB0ZWFtIGFuZCBob3BlcyBpdCB3aWxsIGF0IGxl
YXN0IGFsbG93IGhpbSB0byBub3Qgc3RhbmQgYXQgdGhlIHBsYXRlIGFuZCB3YXRjaCB0aHJlZSBz
dHJpa2VzIGdvIGJ5LjwvcD4NCjxwPg0KCeKAnEkganVzdCB3ZW50IHRvIHRoZSBjYWdlLOKAnSBC
YXVlciBzYWlkIGJlZm9yZSBHYW1lIDQuIOKAnERpZCB3aGF0IEkgd291bGQgbm9ybWFsbHkgZG8g
YmVmb3JlIGEgTmF0aW9uYWwgTGVhZ3VlIGdhbWUuIFNhdyBzb21lIHBpdGNoZXMgY29taW5nIGlu
LCBsYWlkIGRvd24gc29tZSBidW50cyBhbmQgc3R1ZmYgbGlrZSB0aGF0LiBTbyBpdCB3b27igJl0
IGJlIGFuIGlzc3VlLuKAnTwvcD4NCjxwPg0KCVJlY29yZC1zZXR0aW5nIHN0YWZmPC9wPg0KPHA+
DQoJVGhlIEluZGlhbnPigJkgcGl0Y2hpbmcgc3RhZmYgaGFzIG5vdyBvZmZpY2lhbGx5IGhhZCBh
IHJlY29yZC1zZXR0aW5nIE9jdG9iZXIuPC9wPg0KPHA+DQoJV2l0aCB0aGVpciAxLTAgd2luIGlu
IEdhbWUgMywgdGhlIEluZGlhbnMgYmVjYW1lIHRoZSBmaXJzdCB0ZWFtIGluIG1ham9yIGxlYWd1
ZSBoaXN0b3J5IHRvIHJlY29yZCBmaXZlIHNodXRvdXRzIGluIGEgc2luZ2xlIHBvc3RzZWFzb24u
IFRoZSBmb3VyIHRlYW1zIHRoYXQgaGFkIGRvbmUgc28gcHJpb3Ig4oCUIHRoZSBOZXcgWW9yay9T
YW4gRnJhbmNpc2NvIEdpYW50cyBpbiAxOTA1LCAyMDEwIGFuZCAyMDEyIGFuZCB0aGUgMTk5OCBO
ZXcgWW9yayBZYW5rZWVzIOKAlCBhbGwgd29uIHRoZSBXb3JsZCBTZXJpZXMuPC9wPg0KPHA+DQoJ
VGhleSBhbHNvIGVudGVyZWQgR2FtZSA0IHdpdGggYSAxLjY1IEVSQSBhcyBhIHN0YWZmLCBpbmNs
dWRpbmcgYSAxLjYwIEVSQSBieSB0aGUgYnVsbHBlbi4gQW1vbmcgYnVsbHBlbnMgd2l0aCBhdCBs
ZWFzdCAzNSBpbm5pbmdzIHBpdGNoZWQgaW4gYSBzaW5nbGUgcG9zdHNlYXNvbiwgdGhhdCBwdXRz
IHRoZSBJbmRpYW5zIGZvdXJ0aCBhbGwtdGltZS4gVGhlIHRocmVlIHRlYW1zIHRoYXQgYmVzdGVk
IHRoYXQgbWFyayDigJQgT2FrbGFuZCBpbiAxOTczLCBCb3N0b24gaW4gMjAxMywgVG9yb250byBp
biAxOTkyIMKt4oCUIGFsbCB3b24gdGhlIFdvcmxkIFNlcmllcyBhcyB3ZWxsLjwvcD4NCjxwPg0K
CVJ5YW4gTGV3aXMgY2FuIGJlIHJlYWNoZWQgYXQgPGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOnJsZXdpc0B0aGVi
ZWFjb25qb3VybmFsLmNvbSI+cmxld2lzQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tPC9hPi4gUmVhZCB0
aGUgSW5kaWFucyBibG9nIGF0IDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cub2hpby5jb20vaW5kaWFucyIg
dGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPnd3dy5vaGlvLmNvbS9pbmRpYW5zPC9hPi4gRm9sbG93IGhpbSBvbiBU
d2l0dGVyIGF0IDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cudHdpdHRlci5jb20vUnlhbkxld2lzQUJKIiB0
YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+d3d3LnR3aXR0ZXIuY29tL1J5YW5MZXdpc0FCSjwvYT4gYW5kIG9uIEZh
Y2Vib29rIGF0IDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly9odHRwczovL3d3dy5mYWNlYm9vay5jb20vUnlhbkxl
d2lzQUJKIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+aHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL1J5YW5MZXdp
c0FCSjwvYT48L3A+DQo=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.