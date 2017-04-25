Indians notebook: Playing time for Jason Kipnis, Michael Brantley still being monitored day-by-day

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+Q0xFVkVMQU5EOiBUaGUgSW5kaWFucyBhcmUgbG9va2luZyB0byB1c2Ugc29tZSAmIzgyMjA7
Y29tbW9uIHNlbnNlJiM4MjIxOyB3aGVuIGRldGVybWluaW5nIHRoZSBwbGF5aW5nIHRpbWUgb2Yg
dHdvIGtleSBwbGF5ZXJzIGluIHRoZWlyIGxpbmV1cCwgYm90aCByZXR1cm5pbmcgZnJvbSBpbmp1
cmllcy48L3A+PHA+TWFuYWdlciBUZXJyeSBGcmFuY29uYSBpcyBzdGlsbCBiZWluZyBjYXV0aW91
cyB3aXRoIG91dGZpZWxkZXIgTWljaGFlbCBCcmFudGxleSBjb21pbmcgb2ZmIGEgYmljZXBzIHRl
bm9kZXNpcyBwcm9jZWR1cmUgdGhhdCBlbmRlZCBoaXMgMjAxNiBzZWFzb24uIEphc29uIEtpcG5p
cyByZXR1cm5lZCBvbiBGcmlkYXkgZnJvbSBhIHN0cmFpbmVkIHNob3VsZGVyIHRoYXQgcHV0IGhp
bSBvbiB0aGUgZGlzYWJsZWQgbGlzdCB0byBiZWdpbiB0aGlzIHNlYXNvbi4gPC9wPjxwPk5laXRo
ZXIgaGFzIGEgc2V0IHNjaGVkdWxlIHRvIGRldGVybWluZSB3aGljaCBkYXlzIHRoZXkmIzgyMTc7
bGwgYmUgaW4gdGhlIGxpbmV1cCBvciBob3cgbWFueSBnYW1lcyBpbiBhIHJvdyB0aGV5IG1pZ2h0
IHBsYXkuIEl0IHdpbGwgZXNzZW50aWFsbHkgcmVtYWluIGEgZGF5LWJ5LWRheSBkZWNpc2lvbi4g
S2lwbmlzIGNvdWxkIGJlIG9uIGEgc2ltaWxhciBwbGFuIHRvIGhvdyB0aGUgSW5kaWFucyBoYW5k
bGVkIEJyYW50bGV5IGVhcmxpZXIgdGhpcyBtb250aC4gPC9wPjxwPiYjODIyMDtJIGRvbiYjODIx
Nzt0IHRoaW5rIHRoZXJlJiM4MjE3O3MgYmVlbiBhbnl0aGluZyBsaWtlIGNvbmNyZXRlIFtzZXRd
LCBraW5kIG9mIGxpa2Ugd2hhdCB3ZSBkaWQgd2l0aCBCcmFudCwmIzgyMjE7IEZyYW5jb25hIHNh
aWQuICYjODIyMDtJIGp1c3QgdGhpbmsgaXQmIzgyMTc7cyBtb3JlIG1heWJlIGNvbW1vbiBzZW5z
ZSB0aGFuIGFueXRoaW5nIGVsc2UuIEhlIGZlZWxzIHJlYWxseSBnb29kLiBUaGUgaWRlYSBpcyB0
byBrZWVwIGhpbSBmZWVsaW5nIHJlYWxseSBnb29kIHdoaWxlIGhlIGJ1aWxkcyB1cCBoaXMgZW5k
dXJhbmNlIHRvIGdhbWVzIGFuZCB0aGluZ3MgbGlrZSB0aGF0LiBBbmQgdGhlbiBvbmNlIGd1eXMg
Z2V0IGludG8gdGhhdCBmZWVsaW5nLCBzb21ldGltZXMgeW91IHRoaW5rIHlvdSYjODIxNztyZSBk
b2luZyB0aGVtIGEgZmF2b3IgYnkgZ2l2aW5nIHRoZW0gYSBkYXkgb2ZmIGFuZCB5b3UmIzgyMTc7
cmUgcmVhbGx5IG5vdC4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkJyYW50bGV5IHBsYXllZCBpbiBmb3VyIGNvbnNl
Y3V0aXZlIGdhbWVzIGJlZm9yZSB0aGUgbmF0dXJhbCBkYXkgb2ZmIHRoYW5rcyB0byBpbmNsZW1l
bnQgd2VhdGhlciBpbiBNaW5uZXNvdGEgcG9zdHBvbmluZyB0aGUgZ2FtZSBvbiBBcHJpbCAxOS4g
SGUgdGhlbiBwbGF5ZWQgaW4gdGhyZWUgY29uc2VjdXRpdmUgZ2FtZXMgYmVmb3JlIHJlY2Vpdmlu
ZyB0aGUgZGF5IG9mZiBvbiBTdW5kYXkuIEtpcG5pcyB3YXMgYWN0aXZhdGVkIG9uIEZyaWRheSBh
bmQgc3RhcnRlZCB0d28gZ2FtZXMgYmVmb3JlIG9ubHkgYmVpbmcgY2FsbGVkIG9uIGZvciBwaW5j
aC1oaXR0aW5nIGR1dGllcyBvbiBTdW5kYXkuPC9wPjxwPlRoZSBzY2hlZHVsZSBzZWVtcyB0byBi
ZSB3b3JraW5nIGZvciBCcmFudGxleSwgd2hvJiM4MjE3O3Mgb2ZmIHRvIGEgc3Ryb25nIHN0YXJ0
IHRvIHRoZSAyMDE3IHNlYXNvbiwgaGl0dGluZyAuMzEwIHdpdGggYSAuMzg1IG9uLWJhc2UgcGVy
Y2VudGFnZSB0byBnbyB3aXRoIHRocmVlIGhvbWUgcnVucywgdGhyZWUgZG91YmxlcyBhbmQgMTEg
UkJJLiBGb3IgdGhlIG1vc3QgcGFydCwgQnJhbnRsZXkmIzgyMTc7cyBzd2luZyBoYXMgbG9va2Vk
IHN0cm9uZyBmb3IgdGhlIGZpcnN0IHRpbWUgc2luY2UgU2VwdGVtYmVyIG9mIDIwMTUsIHdoZW4g
aGUgaW5pdGlhbGx5IGluanVyZWQgaGlzIHNob3VsZGVyIGRpdmluZyBmb3IgYSBiYWxsIGluIE1p
bm5lc290YS4gPC9wPjxwPiYjODIyMDtTb21ldGltZXMgeW91IGdldCBhIGd1eSBiYWNrIGluIG5h
bWUgYnV0IG5vdCBuZWNlc3NhcmlseSB3aGF0IHRoZXkgY2FuIGRvLCYjODIyMTsgRnJhbmNvbmEg
c2FpZC4gJiM4MjIwO0hlIHJlYWxseSBkb2VzbiYjODIxNzt0IGxvb2sgbGlrZSBoZSYjODIxNztz
IG1pc3NlZCBtdWNoIG9mIGEgYmVhdCBhdCBhbGwuIEkga25vdyBlYXJseSBvbiwgaGUgd2FzIGtp
bmQgb2YgY29uY2VybmVkLCBiZWNhdXNlIGhlIHdhbnRlZCB0byBiZSBhYmxlIHRvIHBsYXkgZW5v
dWdoIHdoZXJlIGhlIGNvdWxkIGZpbmQgaGlzIHJoeXRobSBhdCB0aGUgcGxhdGUuIEl0IGxvb2tz
IHRvIG1lIGxpa2UgaGUmIzgyMTc7cyBkb2luZyB0aGF0LiYjODIyMTs8L3A+PHA+R29pbmcgc3Ry
ZWFraW5nPC9wPjxwPkluZGlhbnMgY2F0Y2hpbmcgcHJvc3BlY3QgRnJhbmNpc2NvIE1lamlhIGhh
ZCBhIDUwLWdhbWUgaGl0dGluZyBzdHJlYWsgbGFzdCBzZWFzb24sIGluIHRoZSBwcm9jZXNzIGVs
ZXZhdGluZyBoaXMgc3RvY2sgYXMgb25lIG9mIHRoZSBsZWFndWUmIzgyMTc7cyBiZXR0ZXIgcHJv
c3BlY3RzIGF0IGhpcyBwb3NpdGlvbiBhbmQgd2l0aGluIHRoZSBvcmdhbml6YXRpb24uIDwvcD48
cD5IZSYjODIxNztzIGF0IGl0IGFnYWluLiBFbnRlcmluZyBUdWVzZGF5IG5pZ2h0LCBNZWlqYSBo
YWQgYXQgbGVhc3Qgb25lIGhpdCBpbiBhbGwgMTMgZ2FtZXMgcGxheWVkIHRoaXMgc2Vhc29uIHdp
dGggdGhlIFJ1YmJlckR1Y2tzLiBIZSBoYXMgYSAuMzY3IGF2ZXJhZ2UgYW5kIC45NjIgT1BTIHRv
IGdvIHdpdGggZWlnaHQgZXh0cmEtYmFzZSBoaXRzIGFuZCBzZXZlbiBSQkkuPC9wPjxwPk1lamlh
IGhhcyBlc3RhYmxpc2hlZCBoaW1zZWxmIGFzIG9uZSBvZiB0aGUgdG9wIHR3byBwcm9zcGVjdHMg
aW4gdGhlIEluZGlhbnMmIzgyMTc7IHN5c3RlbSwgYWxvbmcgd2l0aCBvdXRmaWVsZGVyIEJyYWRs
ZXkgWmltbWVyLiBIZSBoaXQgLjQyMSBpbiAxOSBhdC1iYXRzIHRoaXMgc3ByaW5nLCBhbmQgaGFz
biYjODIxNzt0IHNsb3dlZCBkb3duIHRodXMgZmFyIGF0IERvdWJsZS1BLjwvcD48cD5SeWFuIExl
d2lzIGNhbiBiZSByZWFjaGVkIGF0IDxhIGhyZWY9Im1haWx0bzpybGV3aXNAdGhlYmVhY29uam91
cm5hbC5jb20iPnJsZXdpc0B0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbTwvYT4uIFJlYWQgdGhlIEluZGlh
bnMgYmxvZyBhdCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3Lm9oaW8uY29tL2luZGlhbnMiIHRhcmdldD0i
X2JsYW5rIj53d3cub2hpby5jb20vaW5kaWFuczwvYT4uIEZvbGxvdyBoaW0gb24gVHdpdHRlciBh
dCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LnR3aXR0ZXIuY29tL1J5YW5MZXdpc0FCSiIgdGFyZ2V0PSJf
YmxhbmsiPnd3dy50d2l0dGVyLmNvbS9SeWFuTGV3aXNBQko8L2E+LjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.