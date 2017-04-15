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Indians notebook: ‘Respect goes both ways,’ Indians manager Terry Francona says of Miguel Cabrera’s actions Friday night

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: April 15, 2017 - 07:22 PM | Updated: April 17, 2017 - 07:47 AM

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