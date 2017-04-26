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Indians notebook: Struggling Brandon Guyer still in team’s plans; Austin Jackson looking comfortable

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: April 26, 2017 - 08:38 PM | Updated: April 27, 2017 - 07:36 AM
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Cleveland Indians Brandon Guyer, center, is congratulated by teammates after scoring on an RBI single by Austin Jackson during the second inning of a game April 4, in Arlington, Texas. (AP Photo/Brandon Wade)

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