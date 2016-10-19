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Indians notebook: Team taking wait-and-see approach with Trevor Bauer’s lacerated finger

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: October 19, 2016 - 04:17 PM | Updated: October 19, 2016 - 04:35 PM

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