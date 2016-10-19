All CATEGORIES
☰ Menu

Notebook

Indians notebook: Team taking wait-and-see approach with Trevor Bauer’s lacerated finger

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: October 19, 2016 - 04:17 PM | Updated: October 20, 2016 - 01:48 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Cleveland Indians starting pitcher Trevor Bauer (47) looks at his bleeding finger during first inning of Game 3 of the American League Championship Series against the Toronto Blue Jays Monday in Toronto. (Nathan Denette/The Canadian Press via AP)

RELATED STORIES

MORE IN SPORTS

Browns coach Hue Jackson dials down Cody Kessler hype but is still encouraged by rookie QB: ‘What he is so far looks pretty good’ - 7:20 PM

BEREA: Browns coach Hue Jackson amended a comment he made earlier this week about rookie quarterback Cody Kessler.

Ryan Lewis: As long as Indians continue to beat the odds, they can’t be counted out - 4:36 PM
tribe20cut_55
Indians 3, Blue Jays 0: Indians advance to World Series for first time since 1997 behind MVP reliever Andrew Miller
Marla Ridenour: For UA basketball, loyalty wins out as Isaiah Johnson, Kwan Cheatham spurn chance to transfer - 6:01 PM
High school notebook: East visits Buchtel on Saturday in City Series football showdown - 6:14 PM
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next