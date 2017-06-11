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Indians notebook: Terry Francona believes in the chemistry of current team

By Michael Beaven
Beacon Journal sports writer

Published: June 11, 2017 - 05:10 PM

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