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Indians notebook

Indians notebook: Terry Francona believes in the chemistry of current team

By Michael Beaven
Beacon Journal sports writer

Published: June 11, 2017 - 05:10 PM | Updated: June 12, 2017 - 06:32 AM
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Cleveland Indians manager Terry Francona watches batting practice before an opening day baseball game against the Texas Rangers in Arlington, Texas, Monday, April 3, 2017. (AP Photo/LM Otero)

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