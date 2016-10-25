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Indians notebook: Trevor Bauer to start Game 2 vs. Cubs’ Jake Arrieta; Carlos Santana a consideration in left field

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: October 25, 2016 - 08:01 PM

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Cleveland sports fans bask in glow of NBA champion Cavaliers, pumped to see Indians in the World Series - 11:19 PM

CLEVELAND: The plaza between Quicken Loans Arena and Progressive Field was the spot to be in downtown Cleveland on Tuesday in the hours leading up to one of the biggest sports nights in Northeast Ohio history.

There was live music, LeBron James jerseys, Francisco Lindor jerseys, photo opportunities and so much more as fans mingled on a night when the Cavaliers and Indians were in the national spotlight.

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Akron artist provides #RallyTogether backdrop for World Series in CLE - 11:19 PM
Indians notebook: Trevor Bauer to start Game 2 vs. Cubs’ Jake Arrieta; Carlos Santana a consideration in left field - 12:15 AM
Eyes of baseball world on Indians’ Francisco Lindor, Cubs’ Javier Baez for second time - 12:15 AM
Cavaliers’ championship rings tell story of team’s run to title - 11:18 PM
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