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Indians notebook: Trevor Bauer to start Game 2 vs. Cubs’ Jake Arrieta; Carlos Santana a consideration in left field

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: October 25, 2016 - 08:01 PM | Updated: October 26, 2016 - 01:22 PM
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Cleveland Indians starter Trevor Bauer throws pitches on the mound before batting practice to test his finger on Monday, Oct. 24, 2016 in Cleveland, Ohio, at Progressive Field. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)

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