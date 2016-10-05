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Indians notebook: Yan Gomes makes ALDS roster with fractured wrist

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: October 5, 2016 - 09:47 PM
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Cleveland Indians catcher Yan Gomes throws during practice Wednesday in Cleveland. Cleveland meets the Boston Red Sox in Game 1 of the American League Division Series Thursday. (AP Photo/David Dermer)

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