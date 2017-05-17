Indians notebook: Zach McAllister, Nick Goody impressing in bullpen; Abraham Almonte to miss 3-5 weeks

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+Q0xFVkVMQU5EOiBCeSBtYW55IGFjY291bnRzLCB0aGUgSW5kaWFucyBoYXZlIGhhZCBiYXNl
YmFsbCYjODIxNztzIGJlc3QgYnVsbHBlbiB0aGlzIHNlYXNvbi4gQnV0IGl0IGhhc24mIzgyMTc7
dCBvbmx5IGJlZW4gYmVjYXVzZSBvZiB0aGUgZG9taW5hbmNlIG9mIEFuZHJldyBNaWxsZXIgYW5k
IENvZHkgQWxsZW4gaW4gdGhlIGJhY2stZW5kLjwvcD48cD5JdCYjODIxNztzIGFsc28gYmVlbiBi
ZWNhdXNlIG9mIHRoZSByZWxpZXZlcnMgaW4gZnJvbnQgb2YgdGhlbSAmIzgyMTI7IG5hbWVseSBa
YWNoIE1jQWxsaXN0ZXIgYW5kIE5pY2sgR29vZHkgJiM4MjEyOyB3b3JraW5nIHRoZSBtaWRkbGUg
aW5uaW5ncy4gQWZ0ZXIgV2VkbmVzZGF5JiM4MjE3O3MgZ2FtZSwgTWNBbGxpc3RlciBoYWQgYSAx
LjAyIEVSQSB0byBnbyB3aXRoIDIxIHN0cmlrZW91dHMgaW4gMTUmIzg1MzI7IGlubmluZ3MsIGFu
ZCBHb29keSBoYXMgeWV0IHRvIGdpdmUgdXAgYW4gZWFybmVkIHJ1biBpbiAxNSYjODUzMTsgaW5u
aW5ncy48L3A+PHA+VG9nZXRoZXIsIHRoZXkmIzgyMTc7dmUgaGVscGVkIHRvIHJvdW5kIG91dCB0
aGUgSW5kaWFucyBidWxscGVuLCBtYWtpbmcgaXQgbm90IG9ubHkgYXJndWFibHkgdGhlIG1vc3Qg
dGFsZW50ZWQgdW5pdCBidXQgYWxzbyB0aGUgZGVlcGVzdC48L3A+PHA+JiM4MjIwO1tNY0FsbGlz
dGVyIGhhc10gYmVlbiB0cmVtZW5kb3VzLiBIZSBoYXMgcmVhbGx5IGJlZW4gZ29vZCwmIzgyMjE7
IEluZGlhbnMgbWFuYWdlciBUZXJyeSBGcmFuY29uYSBzYWlkLiAmIzgyMjA7SXQmIzgyMTc7cyBt
dWx0aXBsZSBpbm5pbmdzIGFuZCBoZSYjODIxNztzIGdhaW5pbmcgY29uZmlkZW5jZSBieSB0aGUg
ZGF5LCBhcyBoZSBzaG91bGQuIEhlJiM4MjE3O3MgdGhyb3dpbmcgdGhlIGJhbGwgcmVhbGx5IHdl
bGwuIDwvcD48cD4mIzgyMjA7Li4uIFtHb29keV0gY29udGludWVzIHRvIGdhaW4gdHJ1c3QuIFdl
IGZpcnN0IGJyb3VnaHQgaGltIHVwIHRvIGZhY2Ugc29tZSByaWdodC1oYW5kZXJzLiBOb3cgaGUm
IzgyMTc7cyBzdGFydGluZyB0byBmYWNlIGJvdGguIEhpcyBjb25maWRlbmNlIGlzLCBJJiM4MjE3
O20gZ3Vlc3NpbmcsIGF0IGFuIGFsbC10aW1lIGhpZ2guIEl0IHNob3VsZCBiZSwgYmVjYXVzZSBo
ZSYjODIxNztzIHRocm93aW5nIHRoZSBiYWxsIHJlYWxseSB3ZWxsLiYjODIyMTs8L3A+PHA+R29v
ZHksIGFjcXVpcmVkIGZyb20gdGhlIE5ldyBZb3JrIFlhbmtlZXMgdGhpcyBwYXN0IG9mZnNlYXNv
biwgd2FzIHNhaWQgYnkgRnJhbmNvbmEgdG8gYmUgYSAmIzgyMjA7SmVmZiBNYW5zaGlwJiM4MjIx
Oy10eXBlIHBpdGNoZXIsIGEgcmlnaHR5IHBvc3Nlc3NpbmcgYW4gYWJvdmUtYXZlcmFnZSBicmVh
a2luZyBiYWxsIHdobyBjYW4gYmUgbGV2ZXJhZ2VkIGFnYWluc3Qgb3RoZXIgcmlnaHQtaGFuZGVy
cy4gR29vZHkgaGFzIHJlc3BvbmRlZCBieSBoYXZpbmcgYSAyMDE1IE1hbnNoaXAtbGlrZSBzZWFz
b24sIGhhdmluZyBub3cgZ3JhZHVhdGVkIHRvIGJlaW5nIHVzZWQgaW4gbW9yZSBzaXR1YXRpb25z
LjwvcD48cD4mIzgyMjA7SGUmIzgyMTc7cyBiZWVuIHBlcmZlY3QsJiM4MjIxOyBNaWxsZXIgc2Fp
ZCBvZiBHb29keS4gJiM4MjIwO0l0JiM4MjE3O3Mgbm90IGFsd2F5cyBnb2luZyB0byBiZSB0aGF0
IHdheSwgYnV0IHdlJiM4MjE3O3JlIHJpZGluZyBoaW0gcHJldHR5IGhhcmQgcmlnaHQgbm93IGFu
ZCBoZSYjODIxNztzIGRvaW5nIGEgZ3JlYXQgam9iIGFuZCBoZSYjODIxNztzIGJlZW4gb2YgYmln
IHVzZSBmb3IgdXMuIEhlJiM4MjE3O3MgZ2V0dGluZyBtb3JlIGFuZCBtb3JlIGhpZ2hlci1sZXZl
cmFnZSBpbm5pbmdzLiYjODIyMTs8L3A+PHA+TWNBbGxpc3RlciBpbiBzcHJpbmcgdHJhaW5pbmcg
ZGl0Y2hlZCBzb21lIG1lY2hhbmljYWwgY2hhbmdlcyBoZSBtYWRlIGR1cmluZyB0aGUgd2ludGVy
IGFmdGVyIGhlIHN0cnVnZ2xlZCB0byBmaW5kIHRoZSBzYW1lIHZlbG9jaXR5IGhlIHdhcyB1c2Vk
IHRvIGFuZCBuZWVkcyB0byBiZSBlZmZlY3RpdmUuIEhlJiM4MjE3O3Mgbm93IGluIG9uZSBvZiB0
aGUgYmVzdCBzdHJldGNoZXMgb2YgaGlzIGNhcmVlciwgaW4gcGFydCBiZWNhdXNlIHJpZ2h0LWhh
bmRlZCBoaXR0ZXJzIGFyZSBoYXZpbmcgYWxtb3N0IG5vIHN1Y2Nlc3MgYWdhaW5zdCBoaW0uPC9w
PjxwPk1jQWxsaXN0ZXIgaGFzIGEgY2FyZWVyIC4yNzUgYXZlcmFnZS1hZ2FpbnN0IHdoZW4gZmFj
aW5nIHJpZ2h0LWhhbmRlZCBoaXR0ZXJzIGluIGhpcyBjYXJlZXIuIFRoaXMgc2Vhc29uLCB0aGF0
JiM4MjE3O3MgZG93biB0byAuMDM2LiBJbiAzMyBwbGF0ZSBhcHBlYXJhbmNlcywgcmlnaHRpZXMg
aGF2ZSBleGFjdGx5IG9uZSBoaXQgb2ZmIG9mIGhpbS4gPC9wPjxwPkV2ZW4gTWNBbGxpc3RlciBz
ZWVtcyBzdXJwcmlzZWQgYWJvdXQgdGhhdC4gSGUgbWFkZSBtZWNoYW5pY2FsIGFkanVzdG1lbnRz
IGluIHRoZSB3aW50ZXIgYW5kIHRoZW4gZGl0Y2hlZCBtYW55IG9mIHRoZW0gaW4gdGhlIHNwcmlu
ZyBpbiBhbiBlZmZvcnQgdG8gcmVnYWluIGhpcyBmb3JtZXIgdmVsb2NpdHkuIFRoZSBuZXcgc2V0
IHVwIGhhcyBiZWVuIHdvcmtpbmcgaW4gdGhlIHJlZ3VsYXIgc2Vhc29uLjwvcD48cD4mIzgyMjA7
SSYjODIxNzttIG5vdCBzdXJlLCB0byBiZSBob25lc3QsJiM4MjIxOyBNY0FsbGlzdGVyIHNhaWQs
IHNtaWxpbmcsIG9uIHdoeSBoZSYjODIxNztzIGhhZCBzbyBtdWNoIHN1Y2Nlc3MgYWdhaW5zdCBy
aWdodGllcyB0aGlzIHllYXIuICYjODIyMDtNYXliZSwgSSBkb24mIzgyMTc7dCB3YW50IHRvIHNh
eSBJJiM4MjE3O20gcGl0Y2hpbmcgaW4gYSBsaXR0bGUgYml0IG1vcmUgJiM4MjEyOyBob25lc3Rs
eSBJIGRvbiYjODIxNzt0IGtub3cuIEJ1dCBJIHRoaW5rIGp1c3QgYmVpbmcgYWJsZSB0byB1c2Ug
bXkgYnJlYWtpbmcgYmFsbCBhIGxpdHRsZSBiaXQgbW9yZSBoYXMgYmVlbiBpbXBvcnRhbnQgZm9y
IG1lLCBoYXZlIGl0IGxvb2sgbGlrZSBhIHN0cmlrZS4gSSB0aGluayBqdXN0IGhhdmluZyBwaXRj
aGVzIGxvb2sgbGlrZSB0aGV5JiM4MjE3O3JlIHN0cmlrZXMgb3V0IG9mIG15IGhhbmQgaXMga2V5
IGZvciBtZS4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkFsbW9udGUgdGltZXRhYmxlPC9wPjxwPkFuIE1SSSBvbiBB
YnJhaGFtIEFsbW9udGUmIzgyMTc7cyByaWdodCBiaWNlcHMgdGVuZG9uIHJldmVhbGVkIGEgaGln
aC1ncmFkZSBzdHJhaW4uIEhlJiM4MjE3O3MgYmVlbiBnaXZlbiBhIHRpbWV0YWJsZSBvZiB0aHJl
ZS10by1maXZlIHdlZWtzIHRvIHJldHVybi48L3A+PHA+QWxtb250ZSB3YXMgcGxhY2VkIG9uIHRo
ZSBkaXNhYmxlZCBsaXN0IG9uIFR1ZXNkYXkgYWZ0ZXIgYWdncmF2YXRpbmcgdGhlIGluanVyeSBp
biBNb25kYXkmIzgyMTc7cyBnYW1lLiBIaXMgcGxhY2VtZW50IG9uIHRoZSBETCB3YXMgcGFydCBv
ZiB0aGUgcmVhc29uIHRoZSBJbmRpYW5zIHdlcmUgYWJsZSB0byBjYWxsIHVwIHRvcCBwcm9zcGVj
dCBCcmFkbGV5IFppbW1lci4gQWxtb250ZSBqb2lucyBBdXN0aW4gSmFja3NvbiAodG9lKSBhbmQg
QnJhbmRvbiBHdXllciAod3Jpc3QpIGFzIG91dGZpZWxkZXJzIGN1cnJlbnRseSBvbiB0aGUgREwu
PC9wPjxwPlJ5YW4gTGV3aXMgY2FuIGJlIHJlYWNoZWQgYXQgPGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOnJsZXdp
c0B0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbSI+cmxld2lzQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tPC9hPi4g
UmVhZCB0aGUgSW5kaWFucyBibG9nIGF0IDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cub2hpby5jb20vaW5k
aWFucyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPnd3dy5vaGlvLmNvbS9pbmRpYW5zPC9hPi4gPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.