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Indians’ Opening Day infield in flux with Jason Kipnis out to start regular season

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: March 20, 2017 - 09:16 PM | Updated: March 21, 2017 - 07:48 AM
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Cleveland Indians second baseman Michael Martinez (right) throws to first base after forcing out Texas Rangers third baseman Drew Robinson to complete a double play during the fourth inning a spring training game, Feb. 27, in Goodyear, Ariz. (AP Photo/Ross D. Franklin)


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