All CATEGORIES
☰ Menu

Indians

Indians’ Opening Day infield in flux with Jason Kipnis out to start regular season

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: March 20, 2017 - 09:16 PM | Updated: March 21, 2017 - 07:48 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

Cleveland Indians second baseman Michael Martinez (right) throws to first base after forcing out Texas Rangers third baseman Drew Robinson to complete a double play during the fourth inning a spring training game, Feb. 27, in Goodyear, Ariz. (AP Photo/Ross D. Franklin)


MORE IN SPORTS

cavs22cut_1 Lynne Sladky - AP
LeBron James believes NBA rest controversy all about him

LOS ANGELES: LeBron James believes if he were averaging 16 points a game, there would be no controversy over NBA stars resting in nationally televised games.

tribe22cut_01
Dancing Carlos Santana back in Indians camp; Teams dealing with ‘disjointed’ schedule due to WBC
stv22cut_01
St. V-M seeks redemption against Trotwood-Madison in Division II state semifinal
tsider22cut
Indians’ Cody Anderson gearing up for Tommy John elbow surgery, recovery after series of unfortunate events
Football: East’s Devanier Floyd, Ramon Fields commit to play at the University of Akron
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

Prev Next