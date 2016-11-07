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Indians opt to not extend qualifying offer to Mike Napoli, other free agents

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: November 7, 2016 - 05:18 PM
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Cleveland Indians' Mike Napoli (right) and Francisco Lindor have some fun before Game 4 of the World Series against the Chicago Cubs, Oct. 29 in Chicago. (AP Photo/David J. Phillip)


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