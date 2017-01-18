Indians, outfielder Brandon Guyer agree to $5 million, 2-year deal

PHA+Q0xFVkVMQU5EOiBCcmFuZG9uIEd1eWVyIGhhcyBiZWVuIHRhcmdldGVkIGFnYWluLiBUaGF0
JiM4MjE3O3Mgbm90aGluZyBuZXcgZm9yIGhpbS48L3A+PHA+R3V5ZXIsIHdobyBoYXMgbGVkIHRo
ZSBtYWpvcnMgaW4gYmVpbmcgaGl0IGJ5IHBpdGNoZXMgb3ZlciB0aGUgcGFzdCB0d28gc2Vhc29u
cywgYWdyZWVkIFdlZG5lc2RheSB0byBhIHR3by15ZWFyLCAkNSBtaWxsaW9uIGNvbnRyYWN0IHdp
dGggdGhlIEluZGlhbnMuPC9wPjxwPlRoZSBvdXRmaWVsZGVyIHdpbGwgbWFrZSAkMiBtaWxsaW9u
IHRoaXMgeWVhciBhbmQgJDIuNzUgbWlsbGlvbiBpbiAyMDE4LiBUaGUgSW5kaWFucyBoYXZlIGEg
JDMgbWlsbGlvbiBvcHRpb24gZm9yIDIwMTkgd2l0aCBhICQyNTAsMDAwIGJ1eW91dC48L3A+PHA+
R3V5ZXIgd2FzIGFjcXVpcmVkIGZyb20gdGhlIFRhbXBhIEJheSBSYXlzIG9uIEF1Zy4gMSBhbmQg
aGUgcHJvdmlkZWQgb2ZmZW5zaXZlIHB1bmNoIGFuZCBkZWZlbnNpdmUgZGVwdGggZG93biB0aGUg
c3RyZXRjaCBhcyB0aGUgSW5kaWFucyB3b24gdGhlIEFMIENlbnRyYWwsIGJlYXQgQm9zdG9uIGlu
IHRoZSBwbGF5b2ZmcyBhbmQgVG9yb250byBpbiB0aGUgQUwgQ2hhbXBpb25zaGlwIFNlcmllcyB0
byBhZHZhbmNlIHRvIHRoZSBXb3JsZCBTZXJpZXMgZm9yIHRoZSBmaXJzdCB0aW1lIHNpbmNlIDE5
OTcuPC9wPjxwPk5vdCBsb25nIGFmdGVyIHRoZWlyIGJsb2NrYnVzdGVyIGRlYWwgdG8gYWNxdWly
ZSBlbGl0ZSByZWxpZXZlciBBbmRyZXcgTWlsbGVyIGZyb20gdGhlIE5ldyBZb3JrIFlhbmtlZXMs
IHRoZSBJbmRpYW5zIGFkZGVkIEd1eWVyLCB3aG8gcHJvdmVkIHRvIGJlIGEgdml0YWwgYWRkaXRp
b24gb3ZlciB0aGUgZmluYWwgdHdvIG1vbnRocy48L3A+PHA+JiM4MjIwO1dlIG1hZGUgdGhlIHRy
YWRlIGZvciBCcmFuZG9uIGJlY2F1c2Ugd2Ugd2VyZSBpbiBhIGNvbXBldGl0aXZlIHBvc2l0aW9u
IGFuZCBhbGwgb2YgdGhvc2UgZ2FtZXMgd2VyZSBzbyBtZWFuaW5nZnVsIHRvIHVzLCYjODIyMTsg
SW5kaWFucyBwcmVzaWRlbnQgQ2hyaXMgQW50b25ldHRpIHNhaWQuPC9wPjxwPiYjODIyMDtXaGVu
IHlvdSBicmluZyBhIGd1eSBvdmVyIHRvIGEgbmV3IGVudmlyb25tZW50IGFuZCBhY3F1aXJlIGhp
bSwgeW91IGhhdmUgdG8gYmUgdGhvdWdodGZ1bCBub3Qgb25seSBvZiBob3cgaGUgd2lsbCBmaXQg
b24gdGhlIGZpZWxkIGFuZCBob3cgaGlzIHNraWxsc2V0IGNhbiBoZWxwIHRoZSB0ZWFtIHdpbiwg
YnV0IGhvdyBoZSYjODIxNztsbCB0cmFuc2l0aW9uIGludG8gYSBuZXcgY2x1YmhvdXNlIGFuZCBu
ZXcgY3VsdHVyZS4gQW5kIHRvIEJyYW5kb24mIzgyMTc7cyBjcmVkaXQsIGhlIHRyYW5zaXRpb25l
ZCBzZWFtbGVzc2x5LiBIZSBmaXQgcmlnaHQgaW4gYW5kIGhlIG1hZGUgaW1tZWRpYXRlIGNvbnRy
aWJ1dGlvbnMgb24gdGhlIGZpZWxkLiYjODIyMTsgPC9wPjxwPldoaWxlIEd1eWVyJiM4MjE3O3Mg
YXJyaXZhbCBkaWRuJiM4MjE3O3QgZ2V0IHRoZSBmYW5mYXJlIG9mIE1pbGxlciYjODIxNztzLCBo
ZSB3YXMgaW5zdHJ1bWVudGFsIGluIGdldHRpbmcgdGhlIEluZGlhbnMgdG8gdGhlIHBvc3RzZWFz
b24uIEhlIGJhdHRlZCAuMzM2IGFnYWluc3QgbGVmdC1oYW5kZXJzIGFuZCBoYWQgYSAuNDY0IG9u
LWJhc2UgcGVyY2VudGFnZSBhZ2FpbnN0IGxlZnRpZXMsIGdpdmluZyBtYW5hZ2VyIFRlcnJ5IEZy
YW5jb25hIGFuIG9wdGlvbiBmb3IgaGlzIGxpbmV1cCB0byBjb21wbGVtZW50IExvbm5pZSBDaGlz
ZW5oYWxsLjwvcD48cD5HdXllciB3YXMgb25lIG9mIHNldmVuIEluZGlhbnMgcGxheWVycyBlbGln
aWJsZSBmb3Igc2FsYXJ5IGFyYml0cmF0aW9uLiBUaGUgdGVhbSByZWFjaGVkIG9uZS15ZWFyIGRl
YWxzIHdpdGggdGhlIG90aGVycyBhbmQgYXZvaWRlZCBhIGhlYXJpbmcgd2l0aCBHdXllciAmIzgy
MTI7IGhlICBhc2tlZCBmb3IgYSByYWlzZSBmcm9tICQxLDE4NSwwMDAgdG8gJDIuMyBtaWxsaW9u
IGFuZCBoYWQgYmVlbiBvZmZlcmVkICQxLjkgbWlsbGlvbiAmIzgyMTI7IGJ5IGxvY2tpbmcgaGlt
IHVwIGZvciBhdCBsZWFzdCB0d28gbW9yZSBzZWFzb25zLjwvcD48cD5HdXllciwgd2hvIHR1cm5z
IDMxIG9uIEphbi4gMjgsIGhpdCAuMzMzIHdpdGggdHdvIGhvbWVycyBhbmQgMTQgUkJJIGluIDM4
IGdhbWVzIGZvciB0aGUgSW5kaWFucy4gT3ZlcmFsbCwgaGUgYmF0dGVkIC4yNjYgd2l0aCBuaW5l
IGhvbWVycyBhbmQgMzIgUkJJIGluIDEwMSBnYW1lcy48L3A+PHA+SGUgbGVkIHRoZSBtYWpvcnMg
YnkgYmVpbmcgaGl0IGJ5IHBpdGNoZXMgMzEgdGltZXMgJiM4MjEyOyB0aGUgbW9zdCBmb3IgYW55
IHBsYXllciB3aXRoIGZld2VyIHRoYW4gNDAwIGF0LWJhdHMuIEd1eWVyIGFsc28gbGVkIHRoZSBt
YWpvcnMgaW4gdGhhdCBjYXRlZ29yeSBpbiAyMDE1LjwvcD48cD5BbHRob3VnaCBHdXllciBwbGF5
ZWQgb25seSByaWdodCBhbmQgbGVmdCBmaWVsZCBmb3IgdGhlIEluZGlhbnMsIEFudG9uZXR0aSBz
dWdnZXN0ZWQgaGUgY291bGQgZ2V0IHNvbWUgdGltZSBpbiBjZW50ZXIgZHVyaW5nIHNwcmluZyB0
cmFpbmluZy48L3A+PHA+VGhlIHRlYW0gaXMgaG9waW5nIE1pY2hhZWwgQnJhbnRsZXkgbWFrZXMg
aXQgYmFjayBmcm9tIGEgc2hvdWxkZXIgaW5qdXJ5IGFuZCBzdXJnZXJ5IHRoYXQgbGltaXRlZCBo
aW0gdG8gMTEgZ2FtZXMgbGFzdCBzZWFzb24uIDwvcD48cD5BbnRvbmV0dGkgc2FpZCBCcmFudGxl
eSBjb250aW51ZXMgdG8gbWFrZSBwcm9ncmVzcyBhbmQgcmVjZW50bHkgJiMxNzM7YWR2YW5jZWQg
dG8gaGl0dGluZyBvZmYgYSB0ZWUuPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.