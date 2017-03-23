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Indians outfielder Daniel Robertson fights for time, embodies what spring training has to offer

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: March 23, 2017 - 06:58 PM

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