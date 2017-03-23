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Indians outfielder Daniel Robertson fights for time, embodies what spring training has to offer

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: March 23, 2017 - 06:58 PM | Updated: March 24, 2017 - 07:35 AM
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Cleveland Indians left fielder Daniel Robertson tosses his bat away after earning a walk against the Kansas City Royals during the first inning of a spring training game March 11, in Goodyear, Ariz. (AP Photo/Ross D. Franklin)


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