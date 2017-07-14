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Indians outfielder Lonnie Chisenhall placed on disabled list; Tyler Naquin recalled; Terry Francona returns

By Ryan Lewis
Beacon Journal sports writer

Published: July 14, 2017 - 05:28 PM
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Cleveland Indians' Lonnie Chisenhall catches a ball in front of Tyler Naquin on a ball hit by Chicago Cubs' Kris Bryant during the third inning in Game 6 of the World Series at Progressive Field in Cleveland. (Akron Beacon Journal file photo)


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